Известная певица Анна Корсун (MARUV) показала, как развлекается с подружками

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун является эпатажной украинской певицей и часто радует фанатов неоднозначными снимками. У красотки уже 600 тысяч фанатов в Инстаграм, где певица регулярно публикует новые образы госпожи, показывая свою доминантную сущность.

Этот раз не стал исключением, на фото Анна позировала в наряде из сеточки, который оказался довольно провокационным. Корсун присела, раздвинув ноги, чтобы показать доминацию над двумя другими красотками. Девушки стояли на четвереньках, демонстрируя декольте, которое в таком ракурсе очень хорошо можно рассмотреть.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь оно было размещено в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Режим госпожи включен, наслаждайтесь".

Мы писали, что Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), показала новые зажигательные кадры.

На фото MARUV позировала в прозрачном красном наряде, задрав ножку выше головы, полагаясь на силу партнеров, которые поддерживали красотку. Девушка не стеснялась показать ягодицы, которые остались совсем не прикрыты.

Напомним, игривая MARUV, распахнув пиджак, приковала взгляды к "дырявому" лифчику

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