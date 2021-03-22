Популярна українська співачка MARUV влаштувала чуттєві танці в новому відвертому образі
Знаменитість порадувала шанувальників новим зухвалим відеом на своїй сторінці в Тікток. Про це пише Politeka.net.
На кадрах Анна Корсун (справжнє ім'я виконавиці) показала, як танцює під власну пісню Focus On Me. Артистка не стала зраджувати своєму іміджу, і вибрала для відео максимально зухвалий образ.
MARUV одягнена в незвичайне чорне боді з твердим корсетом, вставками тілесного кольору, декоративними ремінцями і зав'язками на грудях. Доповнюють її образ напівпрозорі легінси і високі рукавички, а також масивні черевики на високій платформі.
На кадрах співачка демонструє свій характер за допомогою запального танцю в компанії двох дівчат-танцівниць. Відверті рухи красунь виглядають впевненими і ідеально відточеними. Однак, сам танець був настільки відвертим, що виглядав як справжнє беззаконня.
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Шанувальники MARUV вже встигли оцінити ролик.
"Запальничка«," Костюмчики клас!", "Ти чому така чарівна?", "Костюми вогнище. Дуже круто», "Вай який focus обожнюю", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що MARUV показала відео, на якому з грайливою посмішкою, розкрила жакет, блиснувши пружним бюстом, упакованим в незвичайний ліфчик, що складається зі стрічок і при побіжному погляді здається "дірявим".
Зірка явно залишилася задоволена тим, що подражнила своїх фанатів.
Нагадавши, грайлива MARUV, відчинивши піджак, прикувала погляди до" дірявого "ліфчика:" мої шикарні пірожочкі...".
Як повідомляла Politeka, розкута MARUV влаштувала сеанс спокуси, побешкетувавши перед камерою:"режим Богиня включений".
Також Politeka писала, що зухвала MARUV в чорному латексі зустріла весну на повну котушку:"Леді Гага відпочиває".