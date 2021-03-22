Популярна українська співачка MARUV влаштувала чуттєві танці в новому відвертому образі

Знаменитість порадувала шанувальників новим зухвалим відеом на своїй сторінці в Тікток. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Анна Корсун (справжнє ім'я виконавиці) показала, як танцює під власну пісню Focus On Me. Артистка не стала зраджувати своєму іміджу, і вибрала для відео максимально зухвалий образ.

MARUV одягнена в незвичайне чорне боді з твердим корсетом, вставками тілесного кольору, декоративними ремінцями і зав'язками на грудях. Доповнюють її образ напівпрозорі легінси і високі рукавички, а також масивні черевики на високій платформі.

На кадрах співачка демонструє свій характер за допомогою запального танцю в компанії двох дівчат-танцівниць. Відверті рухи красунь виглядають впевненими і ідеально відточеними. Однак, сам танець був настільки відвертим, що виглядав як справжнє беззаконня.

Шанувальники MARUV вже встигли оцінити ролик.

"Запальничка«," Костюмчики клас!", "Ти чому така чарівна?", "Костюми вогнище. Дуже круто», "Вай який focus обожнюю", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що MARUV показала відео, на якому з грайливою посмішкою, розкрила жакет, блиснувши пружним бюстом, упакованим в незвичайний ліфчик, що складається зі стрічок і при побіжному погляді здається "дірявим".

Зірка явно залишилася задоволена тим, що подражнила своїх фанатів.

Нагадавши, грайлива MARUV, відчинивши піджак, прикувала погляди до" дірявого "ліфчика:" мої шикарні пірожочкі...".

Як повідомляла Politeka, розкута MARUV влаштувала сеанс спокуси, побешкетувавши перед камерою:"режим Богиня включений".

Також Politeka писала, що зухвала MARUV в чорному латексі зустріла весну на повну котушку:"Леді Гага відпочиває".