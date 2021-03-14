Відома співачка MARUV (Анна Корсун) показала себе в свіжому епатажному образі

На кадрах Анна здалася в латексному костюмі, частково який був з прозорої сіточки на сідницях. Дівчина обтягнула себе ременями, а образ доповнила стильними рукавичками, перукою і яскравим мейкапом. Корсун повернулася спиною до камери, демонструючи ідеальні сідниці, які випирали з наряду. Знімок вийшов дуже провокаційним і епатажним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, хоча зазвичай красуню не обділяють увагою:

"Ти така красуня!", "Боже, кака краса"," яка ти красива, зі святом", " ось вона натуральна краса!", "Яка красива, цвіте квіточка з кожним днем"," яка солодка"," шикарна пані, ікона стилю"," бездоганна"," марув робить сама собі Едіти"," занадто гаряче", " білизна шикарне. Ти в ній богиня. Люблю тебя. Краща", "Вибух мозку".

Ми писали, що скандальна українська співачка MARUV знайшла спосіб здивувати шанувальників новим епатажним образом в компанії спокусливих красунь.

У новому відео на своїй сторінці в Тікток MARUV знову постала в образі впевненої в собі підкорительки жіночих сердець. Так, на відео співачка сидить перед камерою в розкутому вбранні.

Нагадаємо, MARUV задерла ногу вище голови, дозволивши насолодитися красою в прозорому вбранні

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