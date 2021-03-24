Шоу "Голос країни" продолжает открывать новые таланты для украинцев, и без сомнений, тренера подбирают для своих команд лучшие песни, чтобы те раскрылись на полную

Как передает Politeka.net, в Инстаграм паблике "Голос країни" показали отрывок после выступления Алены Левашевой и Александра Лима, где Надя Дорофеева расплакалась, не в силах сдержать эмоции.

Надя объяснила, почему выбрала такую песню, и что она цепляет ее каждый раз когда звучит.

"Я очень хотела, чтобы эта песня еще раз звучала на Голосе. Я ее очень люблю. Я выбрала ее на финале Танцев со звездами, я посвятила этот танец папе. И каждый раз для меня эта песня бьет всегда в середину. И то, как вы сделали это сегодня с первой ноты пробивает меня..."

Во время речи Нади, к ней подошел Монатик и обнял, это был очень трогательный момент. В паблике сказано, что участники исполнили песню Тины Кароль "Закрили твої очі".

Известно, что несмотря на то, что у Александра был очень своеобразный красивый голос, он оставил проект, его украл Олег Винник, а в проекте осталась Алена Левашева.

Поклонники не жалели сочувствия и соболезнования. Они поддержали Надю, пожалев от чистого сердца.

"Это песня каждого цепляет. Ведь у каждого в семье было горе", "Как же мне её жалко..... 😢Бедная, наша Надюша", "Малышка🥺💔", "Это было так круто!!!!❤️❤️❤️❤️", "Надюша🥺💔 Такая маленькая внутри себя и трогательная.. Номер был на высоте да так, что зацепило и до сих пор не отпускает", "Надюша такая искренняя и добрая. хочется её обнять и никогда не отпускать",- прокомментировали поклонники.

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