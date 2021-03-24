Популярная украинская певица и в бывшем звезда Playboy Даша Астафьева рассказала о том, что для нее действительно важно в жизни

Новым постом артистка поделилась на своей странице в Инстаграм. Судя по всему, Даша отправилась отдыхать в Турцию. История с местным осликом, который привык приходить во двор, где за ним ухаживают, вдохновила певицу на философские размышления.

«Меня окружают очень добрые, внимательные, и потрясающие люди. Благодарю каждого из вас. Видите, Ослик в Стамбуле приходит под двор, потому что знает, каждый день о нем тут думают...Мне очень нравится, как тут заботятся о животных и друг о друге…Так правильно. Пусть так будет всегда и везде!», - написала звезда.

Этот пост она сопроводила фото с тем самым осликом. На нем певица позирует рядом с животным в стильном костюме из свободного свитшота и штанов кирпичного оттенка. Завершили образ Астафьевой черная шапочка и массивные ботинки.

Поклонники Даши тут же отреагировали на ее пост.

«Бери нам его немедленно», «На моего бывшего похож, только симпатичней», «Прикольный ослик! Даша неотразима!», «Забота это главное обо всех. хороший пост», «Первая мысль- что это за порода нового питомца? потом – ой», «Салам) устала от козлов, теперь новая компания?», - пишут люди.

Напомним, Астафьева после больницы примерила неземной образ и сунула руки между ног: "Та что ж ты вытворяешь!".

Как сообщала Politeka, несчастье с Дашей Астафьевой, красотка оказалась между жизнью и смертью: "Врачи предупреждали...".

Также Politeka писала, что Астафьева после госпитализации заворожила сочными формами в постели и рассказала о своем состоянии.