ЧП произошло в эфире одного из популярных талан-шоу, повергнув в шок зрителей

Так, в эфире"Американского идола" (American Idol ) участница Функе Лагоке исполняла песню Tell Him Барбры Стрейзанд и Селин Дион вместе с другой конкурсанткой — Рондой Фелтон. Все, казалось, шло по плану, но, когда судьи принялись комментировать выступление девушек, Лагоке заметно разнервничалась, пишет CNN.

Когда микрофон в руки взял судья Лайонел Ричи, участнице стало совсем плохо — она едва стояла на ногах. Судья был не в восторге от Лагоке, о чем и собирался ей сказать. "Ты добралась до финала. Но проблема в том, что ты...", — начал он. Но в этот момент Функе потеряла сознание и крайне неудачно упала на сцену лицом вниз.

Судьи тут же вскочили со своих мест, чтобы помочь девушке, потом прибежали и медики. На носилках они доставили ее до машины скорой помощи. В титрах организаторы шоу пояснили, что с Функе все в порядке. У нее было обезвоживание, ей помогли и уже вскоре выписали.

Отметим, происшествие серьезно напугало зрителей.

«Обычно я не испытываю шока, смотря телевизор, но это повергло меня в шок», «Я действительно испугался. Это не постановка, Это было по-настоящему», «Бедная девочка, надеюсь, с ней все в порядке», «Черт, это для меня было страшнее любого фильма ужасов, который я когда-либо видел», - пишут в Сети.

American Idol — телешоу, основанное на популярном британском шоу Pop Idol. Смысл передачи — соревнование на звание лучшего начинающего исполнителя в США. На данный момент American Idol — певческое шоу с самым высоким рейтингом в США.

Двое финалистов (победитель и вице-) получают контракт на продвижение и на запись альбома — это является обязательной частью пакета финалистов. Также часто контракт на запись получают участники, занявшие более низкие места, но это уже вне рамок конкурса.

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