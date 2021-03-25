Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник заинтриговал поклонниц

Новый сезон шоу "Холостяк" в самом разгаре, сообщает Politeka.net. Участницы свежих выпусков борются за сердце бизнесмена Михаила Заливако.

Тем временем в сети не утихают разговоры, когда же снимут сезон, где мужчины будут бороться за любовь женщины. Отметим, такой формат шоу уже был отснят, а его героиней стала украинская актриса Ксения Мишина, избранником которой в итоге стал комик Александр Эллерт.

Сейчас же фанаты проекта гадают, кто подошла бы на роль "холостячки" во втором сезоне.

В своем Инстаграм ведущий шоу Григорий Решетник сумел заинтриговать поклонников. На новом фото он приоткрыл завесу и сделал удивленный вид.

"Вы лучше знаете, как подписать этот файл 😎 Жду ваши варианты ???", - написал телеведущий.

Публикация собрала более 3000 лайков, а в комментариях подписчики стали гадать, почему у Григория такой удивленный вид, затронув тему новой "Холостячки".

"Познакомился с новой Холостячкой", "В свете последних событий,Григорию предложили вести «Холостяк.Діти.»😂", "Когда увидел кого выбрал Михайло😁😅", "когда узнал кто стал холостячкой-2)", "Ой, неужели меня и здесь нашли девушки из "Холостяка" 😮", "У страха глаза велики😮", "Гриша в шоке", "Ищу свою любимую😍", "Кристина беременна еще двойней мальчиков😂🔥👏", "Когда хотел стать следующим "холостяком" но дома уже есть жена и трое сыновей 💙".

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