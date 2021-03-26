Известный блогер и ведущий Слава Демин, у которого ранее возник конфликт с Надей Мейхер, пооещал отомстить Алине Гросу

Как передает Politeka.net, об этом шоумен написал на своей странице в соцсети.

Слава Демин выложил фото, на котором он на улице стоит на четвереньках, а на нем сидит певица Алина Гросу.

«Конь гросский. Мужики! Пришлось сегодня исполнить женское желание. Но, мы отомстим», - написал телеведущий.

«Ну как так то...?», «Огонь», «Что-то Славик не в духе», - пишут в комментариях к снимку.

Последний комментарий Демин не смог оставить без ответа.

«Я бы на вас посмотрел в такой позе в центре Киева», - написал он.

Напомним, ранее у Демина возник конфликт с экс-ВИА-Грой Надей Мейхер. Певица обиделась на ведущего и даже заблокировала его в соцсети из-за нескромного вопроса о груди, по крайней мере, так говорил телеведущий.

"Возможно, это звучало как-то странно, пошло, но мне было действительно интересно. Я, как человек, не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Поэтому хотел, чтобы Надя об этом рассказала. К тому же количество просмотров показала, что людям это также интересно", - признается ведущий. Он стал расспрашивать у певицы об этом, однако она сочла его расспросы обидными и бестактными.

Певица заблокировала Славу в соцсетях, и до сих пор не разблокировала.

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