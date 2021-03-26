Участница 11-го сезона шоу «Холостяк» Юлия Зайка после страстного поцелуя с главным героем решила раскрыть, что происходит на проекте за кадром

Девушка раскрыла новые подробности о шоу и рассказала зрителям о том, как на самом деле живут его участницы. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В частности, Зайка сообщила, что все девушки получают от организаторов деньги.

«Участницам выдают определенную сумму на продукты - суточные. Расходы, превышающие эту сумму, мы покрываем самостоятельно», - поделилась участница.

Она также раскрыла, что на время съемок у них забирают телефоны, однако раз в несколько дней у девушек есть возможность связаться с близкими по телефону редактора.

В плане быта участницы шоу делают все самостоятельно, в том числе и готовят.

«Моем посуду, выносим мусор, убираем в своих комнатах самостоятельно…Мой самый лучший кулинарный «шедевр» – это сваренная в микроволновке замороженная куриная грудка. Даже не спрашивайте, как это произошло», - рассказала девушка.

В комментариях к посту она также добавила, что на проекте есть психолог, а у участниц совсем мало свободного времени. Зайка также рассказала, что ради шоу ей пришлось поставить свою работу на паузу.

Отметим, что Юлия уже успела запомниться зрителям благодаря страстному поцелую с главным героем Михаилом Заливако. Девушку уже считают его фавориткой, а некоторые даже пророчат ей победу в проекте.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".