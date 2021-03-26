Американская актриса Джессика Уолтер, лауреат премии "Эмми", скончалась на 81 году жизни

О трегедии сообщила ее дочь Брук Боуман, передает ABC News.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть моей любимой мамы Джессики, - говорится в ее заявлении. - Работая актрисой более 60 лет, ее самым большим удовольствием было то, что она доставляла радость другим... Ее наследие будет жить в ее творчестве, многие будут помнить ее за остроумие и жизнерадостность".

Что стало причиной смерти матери, Боуман не раскрыла.

Карьера Уолтер длилась десятилетия: она получила премию «Эмми» за фильм «Эми Прентисс» в 1975 году и снялась в режиссерском дебюте Клинта Иствуда 1971 года «Сыграй мне перед смертью», который принес ей номинацию на «Золотой глобус».

Кроме того, Джессика Уолтер известна по роли Люсиль Блат в телевизионном шоу «Задержка в развитии» (2003–2019). Также актриса снималась в сериалах «Улицы Сан-Франциско» (1972–1977) и «Охотник Джон» (1979–1986).

"Неужели я когда-нибудь думала, что буду сидеть здесь 15 лет спустя и говорить об этом? Нет", - комментировала Уолтер ABC Audio в 2018 году свое появление в «Задержке в развитии», в котором она появлялась в течение пяти сезонов, - "Но ох, это же чудесно".

Публика вспоминает Джессику Уолтер с теплом, выражая свои сожаления в связи с ее уходом.

"Когда я пытаюсь подумать: «Где я ее помню?» Невозможно придумать что-то одно. Я всю жизнь видел ее в фильмах и на телевидении"; "Джордж Сигал теперь Джессика Уолтер! Я выросла, наблюдая за ними! Я люблю всех вас!"; "Одна из лучших комиков, которых будет не хватать. Она была причиной того, за что я любил "Задержку в развитии". Эпоха в комедийном сериале закончилась 🙏".

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