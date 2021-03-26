Популярная украинская певица и в бывшем звезда Playboy Даша Астафьева превратилась в копию Мэрилин Монро

Уже завтра должен пройти очередной эфир нового шоу с пародиями под названием "Липсинк баттл", в котором принимает участие большое количество звезд. НЕ стала исключением и Даша Астафьева, которой предстоит завтра поразить выступлением во время состязания. Как выяснилось в Инстаграм, Даша "залипсит" легендарную Мэрилин Монро.

На шоу присутствовала даже мама Даши, которая рассказала, как девушка раньше хотела длинные волосы и носила на голове колготки, воображая себя длинноволосой красоткой. Как можно увидеть, даже без длинных волос, ей удалось выглядеть идеально.

«В новом эпизоде ​ Даша Астафьева перевоплотится в Мерлин Монро😍 А в батле с ней будет рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая превратится в неожиданный мужской образ. За кого болеть именно ты?», - написали в социальной сети телеканала шоу.

Фанаты были впечатлены образом Монро от Даши:

«Очень красиво получилось, я сначала и не поняла где Даша))); Огооо 🔥 как близнецы🔥Как похоже 🔥😍; Ну прям 1 в 1; Даша, Ты Должна Выиграть. ❤️; Даша лучше Мерлин; Очень похожи, вау😍😍; Даша выигрывает; Очень похожа получилась; оччень схожа🔥; По Алену Алену! А Астафьева никакая Монро; Красиво и очень похоже».

До этого мы писали, что Даша отправилась отдыхать в Турцию. История с местным осликом, который привык приходить во двор, где за ним ухаживают, вдохновила певицу на философские размышления.

«Меня окружают очень добрые, внимательные, и потрясающие люди. Благодарю каждого из вас. Видите, Ослик в Стамбуле приходит под двор, потому что знает, каждый день о нем тут думают...Мне очень нравится, как тут заботятся о животных и друг о друге…Так правильно. Пусть так будет всегда и везде!», - написала звезда.

Напомним, Астафьева после больницы примерила неземной образ и сунула руки между ног: "Та что ж ты вытворяешь!".

Как сообщала Politeka, несчастье с Дашей Астафьевой, красотка оказалась между жизнью и смертью: "Врачи предупреждали...".

Также Politeka писала, что Астафьева после госпитализации заворожила сочными формами в постели и рассказала о своем состоянии.