Известная украинская певица Таисия Повалий показала свой повседневный образ и похвасталась серьезным мужем

Как сообщает Politeka.net, 56-летний артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она решила показать момент из своего обычного дня.

На кадрах Повалий сидит в машине. Певица одета в черно-белое пальто, а на ее голове красуется стильный платок. Звезда снимает себя крупным планом, поэтому у зрителей есть возможность рассмотреть ее лицо вблизи. Дополняет образ Повалий макияж с акцентом на глаза.

На видео певица слушает музыку по радио, а затем переводит камеру на своего мужа, Игоря Лихуту, который сидит за рулем.

«Серьезный! За рулем», - насмешливо произносит звезда.

Затем она начинает повторять то, что слышит по радио.

«Жизнь – это импровизация», - философски заметила звезда.

Поклонники Повалий тут же отреагировали на ее пост.

«Ммм...Ну очень мило. Какая Вы у нас красивая! Сколько в Вас нежности. Мужчины за рулем - это самые серьезные люди», «Очень славненькая! Таюшка, жизнь прекрасна, даже в мелочах и счастливы те что их замечают», «Тая, Вам очень идёт платок! Самая солнечная весенняя блондинка», «Какая хорошенькая!», «"Шанель нервно курит где-то за углом" - вспоминается недавнее, глядя на платок. Жизнь прекрасна, а вы, Таечка, все равно лучше», - пишут люди.

Напомним, беглянка Повалий после пластических операций взбудоражила размалеванным лицом: "На дискотеку".

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