Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала, как ей приходилось мыть полы в подъезде, несмотря на свой звездный статус
Знаменитость раскрыла себя с неожиданной стороны во время интервью для проекта «Позаочi» на канале «Интер» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В частности, красотка призналась, что не стесняется никакой работы. Сумская рассказала, что когда они с семьей жили в многоквартирном доме, ей время от времени приходилось убирать в подъезде.
Впрочем, актриса уточнила, что брала в руки швабру и тряпку, а затем шла наводить порядок на лестничной клетке и в лифте по собственной инициативе. Дело в том, что ее сильно раздражает грязь и беспорядок.
«Кто-то должен это делать, с меня корона не упадет. Меня раздражает, когда очень грязно в подъезде. Соседи даже не догадывались, кто делал уборку. Просто видели, что чисто», - поделилась воспоминаниями актриса.
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Она добавила, что соседи списывали все на работу сотрудников ЖЭКа.
Сумская добавила, что сейчас ей уже не приходится заниматься подобными вещами, ведь они с семьей переехали.
«Несколько лет назад мы переехали и в новом доме чистота идеальная, поэтому мне не приходиться там убирать подъезд», - рассказала актриса.
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