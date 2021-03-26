Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес откровенно рассказал о преодолении своих страхов

Артист впервые раскрыл, чего ему стоило выйти на сцену после длительного перерыва. Как сообщает Politeka.net, он поделился эмоциональным постом в своем Инстаграм.

«Я не умею», «Я боюсь», «А вдруг не получится». Очень длительное время, наверное до 31 года я был амбасадором этих фраз...», - признался Дантес.

Он рассказал, что с 2014 года не выступал на сцене, поэтому в 2019 году выпуск первой новой песни за эти годы дался ему очень сложно.

«Перед тем как это сделать, всё что написано вначале поста, всё это я говорил всем вокруг и самое ужасное – себе», - написал артист.

В 2021 года артист все же решился вернуться на сцену, однако перед этим захотел найти живых музыкантов, с которыми он мог бы выступать. По словам Дантеса, с самого начала его жена хотела, чтобы он выступал с девушками. Тогда ему посоветовали самому взять гитару и найти себе барабанщицу.

Певец признался, что волновался из-за своей неидеальной игры на гитаре, однако спустя две недели тренировки и постоянного страха все же решился выйти на сцену и «получить максимальный кайф и опыт».

«Стёр в голове эти фразы и тааак кайфонул… Эти концерты дали мне понимание, что я могу», - рассказал Дантес.

Его поклонники принялись поздравлять артиста с победой в борьбе со своим страхом.

«Неожиданно слышать от вас такие фразы! спасибо за честность», «Вова, вперед и вверх!», «Умничка! Прям горжусь тобой», «Вперед и только вперед! Талант должен быть на сцене!», - пишут люди.

Напомним, сонная Дорофеева в мини-топе показала, чем занимается с Дантесом на полу: "Много не бывает".

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес превратился в дерзкого мачо, не устояла даже Никитюк: "Боже, який парубок".

Также Politeka писала, что Дантес разразился эмоциями из-за поцелуя его жены Дорофеевой и Винника, слов не подбирал: "Наколитесь и...".