Экс-холостяк Максим Михайлюк принял участие в новом сезоне шоу

Как передает Politeka.net, кадры пилот опубликовал на своей страничке в Instagram.



Последний выпуск реалити-шоу был посвящен эпохам и запомнился он не только балом и тайными вечеринками, но и звездными гостями.

На бал прибыли мужчины в масках, за которыми прятались экс-Холостяки Макс Михайлюк, Никита Добрынин, участник проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко и ведущий шоу Григорий Решетник.



Герой предыдущего сезона "Холостяка" успел попасть в забавный конфуз.

Во время того, как одна из участниц проекта была в слезах, в то время как Михайлюк, как ни в чем не бывало кушал и не обращал на происходящее внимания.



"У всех драма, а он в своем репертуаре", - говорится в подписи к видео.

Напомним, победительницей «Холостяка-10» стала Даша Ульянова, но их отношения с Михайлюком не сложились. Сейчас Макс встречается с украинской топ-моделью Дарьей Хлистун.

Пара ждет ребенка.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".





