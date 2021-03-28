Экс-холостяк Максим Михайлюк принял участие в новом сезоне шоу
Как передает Politeka.net, кадры пилот опубликовал на своей страничке в Instagram.
Последний выпуск реалити-шоу был посвящен эпохам и запомнился он не только балом и тайными вечеринками, но и звездными гостями.
На бал прибыли мужчины в масках, за которыми прятались экс-Холостяки Макс Михайлюк, Никита Добрынин, участник проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко и ведущий шоу Григорий Решетник.
Герой предыдущего сезона "Холостяка" успел попасть в забавный конфуз.
Во время того, как одна из участниц проекта была в слезах, в то время как Михайлюк, как ни в чем не бывало кушал и не обращал на происходящее внимания.
"У всех драма, а он в своем репертуаре", - говорится в подписи к видео.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Закрываются рынки и останавливается транспорт: какие районы Харьковщины усиливают карантин
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
Тело молодого человека болталось на дереве посреди многолюдной трассы: страшные кадры из Одессы
51-летняя Лопес с нарисованными бровями и обвисшим лицом ужаснула видом в обычной жизни: "Не так идеальна"
Напомним, победительницей «Холостяка-10» стала Даша Ульянова, но их отношения с Михайлюком не сложились. Сейчас Макс встречается с украинской топ-моделью Дарьей Хлистун.
Пара ждет ребенка.
Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".
Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".
Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".