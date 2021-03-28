Известная украинская певица, ведущая и блогер Настя Каменских решила порадовать своих поклонников анонсом нового блога

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм обратилась к своим истинным фанатам, как она называет их nkfamily, с новостью о том, что готовит что-то новое для Yotube-блога.

"Ребята! И особенно - мои nkfamily. Мне очень приятно, что вы так сильно ждёте новые серии в моем YouTube блоге, что даже запустили целый флешмоб #ждемNKblog 😍. Я хотела сделать вам сюрприз, но раз такое дело, рассказываю сейчас 😄. Я готовлю для вас кое-что новое, классное и, надеюсь, очень интересное! Уже совсем скоро все расскажу и покажу! 😊. А пока хочу сказать вам всем спасибо, что поддерживаете, любите и ждёте ❤️. Целую 😘", - призналась Настя.

Поклонники звезды знают, что если уж Настя за что-то берется, то выпустит что-то действительно интересное, яркое и мотивирующее. В прошлом году Настя вела насколько блоги на разные темы, одной из самых популярных были тренировки, звезда даже запускала марафон, с помощью которого многие поклонники смогли постройнеть всего за несколько недель.

Поэтому новость о новом блоге фанаты восприняли на ура:

"Целую❤️", "Очень ждем!💜", "А я жду новых тренировок с вами ❤️", "Очень ждём❤️", "Такая красивая🤧", "Икона 😍", "Ну ждём тогда❤️", "С нетерпением ждём влог, думаем получится пушка🔥🔥 💐🔥❤💖💝❣", "Наша красавица 💙💛⚘💐🔥❤💖💝❣🌟🌟🌟🌟🌟", "Шикарно выглядите такая красивая 🤧💔", "Красотка 😍🌹", "Ти найкраща 😘", "Очень интересно😍", "Красивая, как всегда 😍", "Красотка 😍😘😘😘😉👍👍", - откликнулись фанаты.

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