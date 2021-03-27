Певица и экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева попозировала в стильной одежде на фоне особняка и джипа

Как передает Politeka.net, соответствующую фотографию артистка разместила у себя в Инстаграм.

Как известно, в конце октября группа "Время и Стекло" провела свой последний концерт и прекратила существование. После этого Надя Дорофеева начала строить свою сольную карьеру.

Несмотря на личный проект и бешеную занятость у Нади хватает еще и времени на свою страницу в Instagram, где певица достаточно активно публикует новые фотографии и в stories показывает свою реальную жизнь.

На этот раз Дорофеева обнародовала фото, которое сделала во время выходных.

Певица вышла на прогулку в стильном черном костюме от известного бренда «Прада», а свой образ дополнила сапогами на массивной подошве. Волосы звезда собрала в два хвостика на макушке, как школьница.

На фото Надя наклонилась вперед, поправляя штаны, а сам снимок был сделан на фоне особняка и автомобиля. Кому они принадлежат, не сообщается.

Фанаты не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию своей любимицы, засыпая ее комплиментами.

"Я фигею😍😍 нереальное фото🔥",

"Ты такая карасивая", "Естетично", "Вауу", - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что Надя Дорофеева показала, как ухаживает за своим лицом.

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