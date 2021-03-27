Известная украинская телеведущая Лидия Таран восхитила весенней прогулкой в парке столицы

Как передает Politeka.net, снимки звезда новостей на канале 1+1 разместила на личной странице в Инстаграм.

Так, в субботний солнечный мартовский день Лидия Таран отправилась в парк, чтобы покататься на велосипеде.

Для прогулки она выбрала стильное пальто-сорочку в клеточку, синие удобные штаны и белые кроссовки.

Телеведущая решила не заморачиваться над прической, а просто распустила свои светлые волосы, также на лице не было заметно косметики.

«Оживаю вместе с природою😀 скоро буду почки пускать и расцвету🌸😜 а сегодня открыла вело сезон 🚲 😝 счастье - есть! п.с. Опережая вопрос - это велик не мой», - сообщила она в подписи в фотоснимкам.

Фолооверы остались довольны от увиденного, они нахваливают телеведущую, отмечая, что выглядит она просто отлично.

"Красивая, как сама весна", "Цветочек", "Какая молодец", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Лидия Таран показала забавные фото со шваброй в руках.

Она появилась в нарядном образе, видимо перед самой съемкой, но что-то пошло не так и Таран принялась за уборку. Как видно, на ней стильный брючный костюм небесно-голубого оттенка с такой же блузкой. Надо сказать, что этот наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей.

Напомним, Звезда "1+1" Лидия Таран поделилась печальным откровением, кто бы мог подумать: "В моей семье никогда...".

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