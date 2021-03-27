Известная украинская певица Ирина Билык удивила резким замечанием в адрес звезды «Квартал 95» Леры Товстолес

Как известно, юмористка «Женского Квартала» Лера Товстолес помимо прочего ведет собственный сегмент на «Русском радио. Украина», где берет интервью у отечественных звезд. В своем Инстаграм артистка поделилась кадрами из свежей беседы с Ириной Билык. Об этом пишет Politeka.net.

В подписи Лера призналась, что считает Билык легендой, поэтому сильно волновалась, когда ее расспрашивала.

«Ирина Билык для меня легенда украинского шоу-бизнеса и брать у нее интервью было очень волнительно. Но получилось весело», - отметила Товстолес.

Впрочем, во время интервью ей неожиданно «досталось» от кумира. Так, артистка нарвалась на замечание в адрес своей внешности.

Лера попросила певицу назвать три вещи, без которых та не может выйти из дома по утрам.

«Пудра. Ну, я люблю, чтобы лицо было матовым. Вот у тебя, кстати, блестит лицо», - неожиданно обратилась к Товстолес Билык.

Артистка явно смутилась, но постаралась перевести все в шутку, обратившись к кому-то за кадром:

«Кошмар! Пудру принесите».

В то же время, певица, как ни в чем не бывало, продолжила.

«Сумочка. Я, кстати и телефон могу дома оставить…А пудра и сумочка – нет», - рассказала Билык.

Можно предположить, что интервью оказалось для Товстолес весьма неожиданным.

Напомним, 50-летняя Билык ночью понежилась у бассейна, озадачив внешним видом: "Время совсем не щадит".

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