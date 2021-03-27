Известная актриса Ольга Сумская вместе со своим мужем, участником "Голоса країни 11" Виталием Борисюком удивили кадрами в студии украинского телеканала
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Ольга Сумская разместила небольшой ролик, на котором пара позировала в студии "1+1". Виталий явился на теле эфир с гитарой, всем показывая, что он будущая молодая звезда эстрады, а не просто актер театра и кино.
Ведущие назвали регалии артистов, подчеркнув, что Виталий теперь еще и участник "Голосу країни". После чего поинтересовались, как у артистов настроение. Виталий взял слово первым и похвалил шикарный завтрак, который приготовили для артистов телеведущие:
"Такой шикарный завтрак, тем более, что мы...", к сожалению на этом ролик закончился, однако желающие могут посмотреть эфир с Сумской и Борисюком на Youtube-канале.
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Напомним, 57-летний Виталий Борисюк решил взяться за свою сольную карьеру и отправился покорять украинских судей самого песенного шоу страны. Борисюка взял под свое крылышко известный "покоритель одиноких волчиц" Олег Винник, который в нынешнем сезоне является тренером на проекте.
В вокальных боях Борисюк победил другого не менее голосистого с шикарным голосом конкурента Владимира Каверина.
Стоит сказать, что поклонники шоу раскритиковали выбор Винника за то, что тот "протянул" Борисюка, обвинив певца в продажности.
Остается только наблюдать, насколько далеко пройдет актер в своем стремлении покорить эстрадные подмостки.
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