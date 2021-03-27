Известный ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук поразил редкими кадрами с отцом, он показал, как за рюмкой устроили с папой посиделки

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм телеведущий самого популярного шоу в Украине "Маска" разместил несколько кадров, где сидит с отцом за бокалом коньяка.

"Мой папа лучший 😘. Папа меня всегда воспитывал по-своему. И как правило, это были фразы «поживешь увидишь», «всему своё время» или «жизнь - сложная штука». А ещё у меня было три родителя: мама, папа и ГАРАЖ! Я до 9 лет вообще думал, что Дед Мороз живет не на Северном Полюсе, а в гараже😘. И папа меня не ругал, НИКОГДА! Даже когда я впервые пришёл под утро или поцарапал его машину. Мы втроём с братом любили мужские посиделки, с бокалами, радио на фоне и разговорами папы о службе в армии и приколах с друзьями", - рассказал Владимир трогательную историю воспоминание с детства.

В кадрах отец с сыном радостно беседуют, на столе стоят две бутылки коньяка, радио и книга Джобса.

Поклонники рассекретили Владимира, что он таким трогательным постом рекламировал горячительные напитки. Однако о своих родителях также вспомнили теплым словом.

"Жаль, что все слилось в одном заметке .... и об отце, и реклама коньяка", "реклама 🤦🏻‍♂️", "Самые лучшие❤️", "Красивые!", "Так раді Вас бачити😍😍😍👏👏👏", "Дуже любила свого Батька😢", "Красавчики !! Приятного вечера 😎😎", "О, дядя Валера 😘 рада видеть!! А я с теплотой вспоминаю встречи с дядей Валерой и дедушкой Андреем 😊😊😊", "Ці моменти безцінні! Якомога частіше так збирайтеся! 🤗 свого тата згадую з теплотою і любов'ю в серці🙏❤ він у мене був чудовою, чуйною і доброю людиною!", - написали поклонники.

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