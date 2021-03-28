Известный украинский ведущий Владимир Остапчук покорил свежим видом
Звезда ТВ решил запечатлеть себя при лучах солнца, передает Politeka.net. Фото Владимир опубликовал в своем Инстаграм, где сейчас насчитывается 408 тысяч подписчиков.
На одном из новых кадров телеведущий решил показать себя крупным планом. Остапчук позировал в белоснежной рубашке, расстегнув ворот. Он взъерошил рукой волосы и посмотрел в камеру. При этом половину лица ведущего озарило солнышко.
"Всем солнечного настроения, независимо от погоды
Делись солнцем и тем, откуда ты в комментах ⬇️⬇️⬇️", - написал Владимир.
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За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"Днепр и у нас жарко 🥵 ❤️", "Вы крутой!😍", "Москва) сегодня солнце😂", "Спасибо! И вам хорошего дня!🍰☕", - написали пользователи сети.
Напомним, Владимир Остапчук родился 27 сентября 1984 года в Умане. Образование у телеведущего филологическое. На протяжении года после университета он работал преподавателем английского языка в Уманском аграрном университете, а затем переехал в Киев, где окончил школу дикторов при СТБ.
После этого у Владимира началась работа на телевидении. Он проработал ведущим и диктором, а в 2017 году вел "Евровидение".
Что касается личной жизни, то у ведущего есть двое детей от предыдущего брака с Еленой Войченко. Сейчас он состоит в браке с юристом Кристиной Горняк.
Напомним, что беспардонный Остапчук посмеялся над "правильной" Олей Фреймут и показал ей, как надо: "Владимир, ну ты и...".
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