Известная модель Кендалл Дженнер без одежды показала довольно смелый образ на съемке

Младшая сестра Ким Кардашьян и самая стройная из знаменитого семейства – модель Кендалл Дженнер всегда обладала превосходной физической формой. Длинные стройные ноги, рельефный пресс и точеная талия вызывают зависть даже у некоторых моделей.

Не так давно звезда снова поразила, приняв участие в фотосессии, в которой ей пришлось позировать без одежды, а прикрываться руками. Чувственный кадр в черно-белой обработке превратил кожу Кендалл в сияющую, а стройное тело выделил благодаря идеальной коррекции.

В интервью сама красотка не раз говорила, что ей повезло с генетикой, однако спорт и питание тоже очень важны для поддержания идеальной формы.

Кендалл придерживается довольно строгого графика питания, не позволяя себе лишних перекусов между приемами пищи. Единственное лакомство, которое модель себе позволяет – это замороженный йогурт, причем от фаст-фуда совсем модель не отказывается.

Ранее также звезда показалась в прозрачном платье и без лифа. Девушка надела только "невидимые" трусики, которые не сразу и заметишь. Кендалл не смущалась такой открытости и хвасталась безупречной фигурой.

"Она лучшая!", "Такая великолепная", "Это платье огонь, обошла сестричек", "Нужна неотредактированная версия", "Ноль, противно", "10. Один из любимых образов от Кендалл", "Как удачно согнулась"; "Лучшая из лучших !!! Супер модель. Лучшая модель на свете!", "Почему она анорексичка".

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