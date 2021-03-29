63-летняя актриса Александры Яковлевой, которая борется с онкологическим заболеванием, показала, как выглядит сейчас

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артисткпорадовала поклонников свежим видео с мальчиком по имени Даня.

В ролике Яковлева была запечатлена в шапочке. Волос артистка лишилась вследствие химиотерапии.

Несмотря на всю серьезность проблем со здоровьем, Александра Евгеньевна не теряет оптимизма. Она с удовольствием слушает стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом» в исполнении ребенка и желает подписчикам не забывать классику.

«Смотришь на Вас и все кажется таким прекрасным», «Любимая актриса, прекраснейшая женщина!! Спасибо, что Вы есть!! Человек-весна, человек-праздник!!! Здоровья и долголетия, дорогая наша», «Поздравляем с днем театра, наша звездочка лучистая и яркая», - пишут в комментариях.

Напомним, что о болезни Яковлева узнала в 2017 году. Но публично обо всем расказала только спустя два года. Артистка убеждена, что при смертельном диагнозе важно не опускать рук, надеяться и не молчать. Не держать все в себе, а откровенно делиться переживаниями. Также она призвала всех внимательно относится к своему здоровью.

Александра Яковлева – российская актриса и режиссер, более всего известная по главным ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».

В 90-е годы она перестала сниматься (исключением стал ремейк «Экипажа» от 2016 года).

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