Известная российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, показала себя в горячем образе

Как передает Politeka.net, Кошкина стала известна широкой публике после того, как ей стали приписывать роман со звездой Comedy Club Гариком Харламовым. Об их отношениях заговорили сразу после того, как Харламов развелся со своей супругой, актрисой Кристиной Асмус. Впрочем, и Гарик, и Яна связь отрицают, хотя и используют этот информационный повод.

Сама Яна известна в России как комедийная актриса. Она участвует в различных постановках и шоу, чаще всего исполняя роль роковых, но глупых красоток. Кошкина славится своими необъятными формами, которые с удовольствием демонстрирует. Она балует поклонников пикантными фото, за что они ей очень благодарны.

На свежих фото Яна позировала в костюме школьницы. Красотка даже заплела косички, чтобы образ был особенно пикантным. Кошкина задрала юбку, лишив мужчин сна. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Кошечка-Хаёшечка))», «Вот это трансформация», «Похожа на девочку из семейки Адамсов», «Яночка, такая красивая)», «Йо майо, Яна - ты ли это?», «Приветик школьница из Японии», - пишут пользователи сети.

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