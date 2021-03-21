Відома актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе в гарячому образі

На фото Яна здалася в чорних в сіточку панчохах, куртці і отруйного кольору панчохах. Образ красуня доповнила перукою, виблискуючи червоним волоссям. Кошкіна вигиналася біля стовпа, розставивши ніжки. Кадр вийшов більш, ніж вдалим, адже образ актриси заінтригував відразу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вгадали персонаж?

Чекаю ваші варіанти!",- написала Яна.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Баба Яга?", "Інстаграмка", "Отруйний плющ", "Яна після корпоративу", "трохи вульгарно"," ось так справи, образ вогонь", " Харлі Квін, не?", "Карді Бі", " Ольга Бузова?", "Мальвіна?", "Ну, дівчина легкої поведінки з дев'яностих, або сучасна виконавиця", "реперша. А я було зрадів-вирішив що Ваш Джокер улюблений", "варіант, Пеппі Довга панчоха".

Ми писали, що відома російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе в Хижому образі.

У себе в Instagram дівчина опублікувала вельми пікантне фото, приурочене до кінця святкового дня. Дівчина вмостилася на підлозі, вибравши не дуже скромну позу.

Свій пишний бюст Кошкіна прикрила ногою, а ось округлі стегна прикривати не стала. У коментарях спекотної красуні залишили масу приємних слів.

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