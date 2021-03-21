Відома актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе в гарячому образі
На фото Яна здалася в чорних в сіточку панчохах, куртці і отруйного кольору панчохах. Образ красуня доповнила перукою, виблискуючи червоним волоссям. Кошкіна вигиналася біля стовпа, розставивши ніжки. Кадр вийшов більш, ніж вдалим, адже образ актриси заінтригував відразу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вгадали персонаж?
Чекаю ваші варіанти!",- написала Яна.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "Як троянда у футлярі"
"Майстер Шеф" Хіменес-Браво з улюбленицею на руках показав ідеальний день в домашній обстановці: "красива парочка"
Худа Нікітюк збентежила виглядом в ночнушці й без макіяжу, такою Лесю мало хто бачив: "Відмінно?"
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Баба Яга?", "Інстаграмка", "Отруйний плющ", "Яна після корпоративу", "трохи вульгарно"," ось так справи, образ вогонь", " Харлі Квін, не?", "Карді Бі", " Ольга Бузова?", "Мальвіна?", "Ну, дівчина легкої поведінки з дев'яностих, або сучасна виконавиця", "реперша. А я було зрадів-вирішив що Ваш Джокер улюблений", "варіант, Пеппі Довга панчоха".
Ми писали, що відома російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе в Хижому образі.
У себе в Instagram дівчина опублікувала вельми пікантне фото, приурочене до кінця святкового дня. Дівчина вмостилася на підлозі, вибравши не дуже скромну позу.
Свій пишний бюст Кошкіна прикрила ногою, а ось округлі стегна прикривати не стала. У коментарях спекотної красуні залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, "наречена" Харламова в панчішках змусила ковтати слинки навіть Тарзана
А ще Politeka писала, що» наречена " Харламова обеззброїла непристойним виглядом зі спущеною шубкою
Також Politeka повідомляла, що пишногруда" наречена " Харламова розбурхала млосним поглядом і соковитими губами