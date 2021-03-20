Известная актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала себя в максимально горячем образе

На фото Яна Кошкина показалась в чулочках и ботфортах с леопардовым принтом. Девушка выставила одну ножку, засветив мини-трусики, и маня своей соблазнительностью. Красотка снимала себя на телефон, позируя перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не буду кривить душой, фото посвящаю бывшему!

Вот думаю: 10 лет типо вместе) ... мириться с ним, или пришло время обратить внимание на других мужчин?)", - написала красотка под фото.

Фанаты, включая и мужа Наташи Королевой Тарзана, поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да, на директора", "Предлагаю всех посмотреть, ну а дальше следуй по настроению", "Мы за кастинг в прямом эфире!!!", "Только перламутровых пуговиц не хватает", "У Киркорова появился конкурент", "Мужчина должен делать шаг для примирения, если он делает все и ты спрашиваешь нас о прощении...значит да, мирись".

Мы писали, что российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала себя в откровенном образе.

У себя в Инстаграм пышногрудая красотка опубликовала весьма провокационный кадр. Кошкина была одета в колготы в сеточку и туфли на каблуках. Сверху она набросила шубку, под которой, вероятнее всего, ничего не было. Верхнюю одежду она соблазнительно спустила с плеча, заставив мужчин пускать слюнки.

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