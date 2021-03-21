Известная актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала себя в горячем образе

На фото Яна показалась в черных в сеточку чулках, куртке и ядовитого цвета чулках. Образ красотка дополнила париком, сверкая красными волосами. Кошкина выгибалась у столба, расставив ножки. Кадр получился более, чем удачным, ведь образ актрисы заинтриговал сразу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в социальной сети Инстаграм.

"Угадали персонаж?

Жду Ваши варианты!", - написала Яна.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Баба Яга?", "Инстаграмка", "Ядовитый плющ", "Яна после корпоратива", "Немного вульгарно", "Вот так дела, образ огонь", "Харли Квин, не?", "Карди Би", "Ольга Бузова?", "Мальвина?", "Ну, девушка легкого поведения из девяностых, либо современная исполнительница", "Рэперша. А я было обрадовался - решил что Ваш Джокер любимый", "Вариант, Пеппи длинный чулок".

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Свой пышный размер Кошкина прикрыла ножкой, а вот округлые ягодицы прикрывать не стала. В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов.

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