Відома актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе в момент релаксу

Як пише Politeka.net, російська актриса любить привертати до себе увагу. На тлі розмов про роман з Гаріком Харламовим, дівчина обожнює спокусливі фотосесії і сміливі образи. У красуні безліч фанатів, яких дівчина регулярно радує цікавим контентом.

На кадрах Яна позувала в легкій міні-сукні з візерунками. Красуня пограла в кадрі, потягнувши рукою за наряд, і насолоджуючись від рухів.

"Всім бажаю відмінних вихідних!

А я на зйомках.

Не можу не похвалитися моїм новим платтячком", - написала зірка.

Фанати подивилися понад 40 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Вам теж відмінних вихідних!", "Кокетка. Звичайно, йде. Так завжди заразливо смієтеся - у відповідь мимоволі посміхаєшся"," кішечка"," щось є відкидає, неприємне"," яка красуня", " дуже йде. І ті найкращих вихідних".

Ми писали, що відома актриса Яна Кошкіна порадувала шанувальників новим пікантним фото напередодні 8 березня.

Так, російська артистка похвалилася, що вже придумала собі подарунок на свято весни, а також поцікавилася у шанувальників, що вони хочуть на 8 березня.

"Я вже придумала собі подарунок на 8 березня! А ви? Дівчатка, пишіть, що хочете? Нехай ваші хлопчики побачать", - написала вона.

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