Известная актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала себя в момент релакса

Как пишет Politeka.net, российская актриса любит привлекать к себе внимание. На фоне разговоров о романе с Гариком Харламовым, девушка обожает соблазнительные фотосессии и смелые образы. У красотки множество фанатов, которых девушка регулярно радует интересным контентом.

На кадрах Яна позировала в легком мини-платье с узорами. Красотка поиграла в кадре, потянув рукой за наряд, и наслаждаясь от движений.

"Всем желаю отличных выходных!

А я на съемках.

Не могу не похвастаться моим новым платьишком", - написала звезда.

Фанаты посмотрели более 40 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Вам тоже отличных выходных!", "Кокетка. Конечно, идёт. Так всегда заразительно смеётесь - в ответ невольно улыбаешься", "Кошечка", "Что-то есть отвергающее, неприятное", "Какая красавица", "Очень идет. И те самых лучших выходных".

Мы писали, что известная актриса Яна Кошкина порадовала поклонников новым пикантным фото накануне 8 марта.

Так, российская артистка похвасталась, что уже придумала себе подарок на праздник весны, а также поинтересовалась у поклонников, что они хотят на 8 марта.

"Я уже придумала себе подарок на 8 марта! А вы? Девочки, пишите, что хотите? Пусть ваши мальчики увидят", - написала она.

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