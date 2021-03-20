Відома актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе в максимально гарячому образі

На фото Яна Кошкіна здалася в панчішках і ботфортах з леопардовим принтом. Дівчина виставила одну ніжку, засвітивши міні-трусики, і ваблячи своєю спокусливістю. Красуня знімала себе на телефон, позуючи перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не буду кривити душею, фото присвячую колишньому!

Ось думаю: 10 років нібито разом)... миритися з ним, або прийшов час звернути увагу на інших чоловіків?) ",- написала красуня під фото.

Фанати, включаючи і чоловіка Наташі Корольової Тарзана, поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так, на директора", "пропоную всіх подивитися, ну а далі йди за настроєм", " ми за кастинг в прямому ефірі!!!", "Тільки перламутрових гудзиків не вистачає"," у Кіркорова з'явився конкурент", " чоловік повинен робити крок для примирення, якщо він робить все і ти питаєш нас про прощення...значить так, мирись".

Ми писали, що російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе у відвертому образі.

У себе в Instagram пишногруда красуня опублікувала вельми провокаційний кадр. Кошкіна була одягнена в колготи в сіточку і туфлі на підборах. Зверху вона накинула шубку, під якою, найімовірніше, нічого не було. Верхній одяг вона спокусливо спустила з плеча, змусивши чоловіків пускати слинки.

Нагадаємо, спекотна "наречена" Харламова влаштувалася на підлозі, завороживши нескромною позою

А ще Politeka писала, що пишногруда" наречена " Харламова розбурхала млосним поглядом і соковитими губами

Також Politeka повідомляла, що пишногруда" наречена " Харламова приспустила наряд, роздражнивши Тарзана та інших чоловіків



