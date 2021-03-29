Младшая дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого удивила дерзким рассказом о маме и поделилась советами о том, чего не стоит делать в машине

Забавное видео с дочерью опубликовала на своей странице в Инстаграм жена комика Ксения Кошевая. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как маленькая Серафима сидит в машине и с забавной интонацией делится своими мыслями на камеру.

«Мама сейчас будет красоткой! Мы сейчас приедем домой, она поест, потом пойдем на улицу, а потом все – накрасим Вариной косметикой ее! Вот так все будет! Музычку, пожалуйста!», обращается девочка к водителю. Судя по всему, за рулем сидит ее отец.

Однако, на этом Серафима решила не останавливаться. Девочка также поделилась советами на тему ПДД.

«По встречной дороге нельзя ехать, пацаны! Понятно? И девушки тоже…Вот у меня мама тоже умеет водить, понятно, девушки? Короче, не говорите своим папам «газуй», когда он едет на поворотах, понятно?», - добавляет Серафима.

На это ее мама отмечает, что сама девочка так говорит.

«Да, говорю, потому что папа сказал: «Когда будет прямая – газнем», - объяснила Серафима.

Особого юмора ситуации добавляет поучительный тон девочки и дерзкая интонация, с которой она произносит отдельные слова.

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