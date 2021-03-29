Молодая солистка нового состава культовой группы ВИА Гра София Тарасова показала жаркий образ в пустыне

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя красотка из Киева поделилась в своем Инстаграм яркими кадрами, на которых она позирует в тонком платье посреди песков.

В своем посте София рассказала, что они с одногруппницами приехали в Дубай на съемки, и она решила воспользоваться возможностью устроить себе фотосессию в пустыне.

На снимках Тарасова позирует в совсем коротком шелковом платьице цвета шампанского. Наряд настолько легкий, что девушка не стала надевать под него лифчик. На фото и видео София позирует среди дюн, бегает по песку и весело скатывается вниз. Ее распущенные волосы и легкий макияж только подчеркивают беззаботность образа.

«Так как у нас с девочками планировался концерт в ОАЭ в начале января, пришли к мнению, что нельзя упускать возможность снять красивые кадры именно там, в пустыне», - написала София.

Ее поклонники пришли в восторг от таких горячих во всех смыслах кадров.

«Очень красиво», «Очень жду премьеру от ВИАГры», «Красотка», «Красота! В Дубае пройдут съёмки нового клипа? (дистанционно) Я правильно поняла или нет?», «Какая ты красивая Соня», - пишут люди.

Напомним, звезда «Х-Фактора» и новой «ВИА Гры» побаловала видом своих прелестей крупным планом: «Очень горячо».

Как сообщала Politeka, молодые красотки из новой "ВИА Гры" заставили глотать слюнки, пошалив в кожаных мини: "Это было прекрасно".

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