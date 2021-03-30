Двойник легендарной украинской певицы Софии Ротару Александр Панайотов рассказал о том, как оказался в опасности прямо во время выступления в образе певицы
В прошлом месяце многих потрясло выступление российского певца на шоу «Точь-в-точь». Тогда Панайотов вышел на сцену в образе Ротару, покорив зрителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Однако, как выяснилось, во время съемок у певца возникли серьезные проблемы. Об этом он рассказал в российской программе «Вечерний Ургант».
Панайотов признался, что из-за костюма, который он использовал для перевоплощения в Ротару, он чуть не потерял сознание прямо на сцене.
«Мало того, что это платье в пол, так еще и парик поддували ветродуем, волосы постоянно залетали в ногти, которые потом отваливались», - рассказал певец.
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Сильнее всего ему мешал именно парик. По словам Панайотова, он оказался затянут слишком туго.
«Они мне затянули его так, что кровь перестала поступать к мозгу. Как раз перед выходом ножки подкосились. Реально стало плохо. Я побежал к гримерам: «Девочки, ослабляйте!» Они стали резать, рвать. Слава Богу, все разрешилось!», - откровенно рассказал певец.
Отметим, что участники программы «Точь-в-точь» пародируют популярных звезд и соревнуются в том, чье выступление окажется самым ярким. Панайотов исполнил на шоу песню Ротару «Хуторянка».
При этом, певцу удалось максимально точно передать манеру пения знаменитости и впечатлить публику.
Напомним, у легендарной Софии Ротару появился новый двойник, сходство впечатляет: "Как это вообще возможно!".
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