Продюсер Руслан Евдокименко, сын певицы Софии Ротару, показал свою красотку-жену
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Руслан Евдокименко поздравил супругу с днем рождения.
«Дорогая моя Светуля! С Днем рождения! Спасибо за красоту и мудрость! Люблю тебя», - написал он.
Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.
«С днём рождения такой редкой ценной красавицы», «C днем рождения нашу любимую Светлану Анатольевну», «Поздравляю! Всех Благ! Крепкого здоровья», «С днём рождения!!!! Будьте счастливы и так же обворожительны», - пишут в комментариях.
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"Дорогая Светочка, с Днем рождения! Будь счастлива и здорова! Люби и будь любима", - поздравила невестку и сама София Ротару.
Также на одной из фан-страниц по случаю дня рождения Светланы Евдокименко опубликовали ее семейные фото. На кадрах Светлана запечатлена с мужем, детьми, со своей мамой и звездной свекровью.
Невестка певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко — исполнительный продюсер и учредитель компании «Вилла София». Своему мужу она подарила двух детей. В 1994 году у пары родился сын Анатолий, а в 2001 году дочь Соня, названная в честь именитой мамы Руслана Евдокименко.
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