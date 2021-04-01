Клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой невозможности забрать свои депозиты

Как передает Politeka.net, очередная жалоба на работу ПриватБанка появилась на сайте Минфина в соответствующем разделе.

Так, по словам возмущенной клиентки, после окончания срока депозита в ПриватБанке, оказалось, чтобы получить свои деньги обратно, ей придется ждать более полугода.

"11.03 окончился срок депозита и банк без уведомлений и моего на то согласия продлил на 9 месяцев мой депозит. Обращения на гарячую линию и в отделения дали один ответ — после окончания срока, но как??? Вы не уведомили, что срок окончен! Сейчас банк пользуется моими средствами и я не могу их забрать!", - пожаловалась украинка.

Сотрудники ПриватБанка поспешили разъяснить ситуцию, напомнив клиентам о сроках, правилах и исключениях возвращения депозита.

"Обращаем ваше внимание, что возможность отказаться от продолжения доступна для всех действующих типов вкладов. Исключение - ПриватВклад, вклад Удобный, Услуга накопления Копилка. Кнопка "Отказ от продолжения" появляется за месяц до окончания срока вклада (для вкладов на 1 месяц кнопка доступна через 5 дней с даты оформления или продления) и доступна с 08:30 до 22:00. В последний день срока вклада кнопка "Отказ от продолжения" доступна только до 16-00. По сроку можно закрыть вклад в течение 5 календарных дней с даты окончания предыдущего срока вклада", - говорится в официальном комментарии банка.

Напомним, в ПриватБанке массово отклоняют платежи, введены новые ограничения для украинцев: «Теперь нужно…».