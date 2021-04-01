Известный комик и звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой удивил переменой внешнего вида

Как пишет Politeka.net, новое видео, которое артист разместил на своей странице в Инстаграм, вызвало бурную реакцию в Сети. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Всех коллег хочется поздравить с 1 апреля, с профессиональным праздником. Как бы кто там не говорил», - сказал комик.

Отметим, пользователи обратили внимание на внешность Кошевого. Многим показалось, что артист набрал лишний вес, и ему стоило бы нгачать следить за фигурой.

«Женёк ты поправился ужас, худей братан, лицо уже не помещается в телефон», «Скоро харя треснет», «Потолстел, как енот прям стал», - пишут в комментариях.

Отметим, Кошевого уже не первый раз упрекают, в том, что он стал выглядеть хуже. Но артист на такие реплики особого внимания не обращает.

«Все пишут: "ой, Женя поправился, хватить жрать". Тю, ну хорошо. Следите за собой, ребята. Женя живет в кайф», – говорит ранее шоумен.

Евгений Кошевой признался, что не отказывает себе в еде и втягивает живот, когда это необходимо.

"После концертов теряю немного, пару килограмм. Мне нравится мое телосложение сейчас. Станислав Владимирович Баклан мне дал очень простой совет: "если ты хочешь хорошо выглядеть - втягивай живот". Я это тоже делаю периодически", - рассказывал он.

А вот придерживаться диет комик не любит.

"Я теряю не только вес, я теряю силы: все время хочется спать, у меня не такое настроение, я нервничаю, срываюсь. Пить же тоже нельзя во время диеты. А вот сейчас, придя домой после концерта, я могу себе позволить бокал вина или 200 грамм виски с "колой", а также вкусно поесть", – добавил он.

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