Экс-холостяк Максим Михайлюк поделился новым селфи, позируя в любимой униформе

Макс после проекта сильно изменил свою жизнь, и хотя с избранницей из «Холостяка» она не остался, мужчина все же встретил свою Дашу. Молодая украинская модель уже добилась успеха в карьере и может похвастаться участием на самых известных показах. Девушка начала встречаться с мужчиной тайно и лишь через пару месяцев раскрыла правду об этих отношениях.

Сам Макс очень счастлив с моделью и в этом месяце они даже станут родителями, о чем сообщили в Инстаграм под парными фото. Сейчас мужчина готовится к скорому появлению на свет дочери, при этом не забывая рассказывать о жизни в Инстаграм.

Под новым фото, на котором позировал в любимой униформе – одежде пилота – Макс коротко выразился:

«Я верю, что сейчас время для нового приключения. А вы так не думаете?».

Поклонники не смогли остаться равнодушными:

«Кажется ты прав; какой красивый; Шо за не местный чувак ? Твой знакомый?; 🔥красавчик😍; Мамин красавчик 👍🏻; Красавчик!;Макс, у вас впереди с Дашей такиииие приключения🤪😂 уже совсем скоро!😉👌; Макс как всегда чертовски сексуален😍❤️; И где мои 18 лет?; И почему ж ты такой красивый🔥?».

Не так давно стало известно, что один из эфиров Холостяка посетили знаменитые экс-главные герои, поэтому реакция оказалась достаточно бурной. Тем не менее, пользователи обсудили не только появление мужчин на проекте, но еще и совместное фото Михаила Заливако с Максом Михайлюком.

Мужчины появились в кадре в привычных нарядах, расслабленных позах и с легкой улыбкой на лице. Из-за того, что оба они похожего телосложения и с одинаковым цветом волос, некоторые фанаты подметили очевидную схожесть мужчин.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".