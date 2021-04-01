Украинский боксер Денис Беринчик сообщил дату боя с ирландцем российского происхождения Артемом Лобовым
Как передает Politeka.net, подробностями предстоящего поединка спортсмен поделился на своей страничке в Instagram.
Украинец бросил вызов "Русскому молоту" Лобову сразу после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом 21 марта.
Всего за 10 дней сторонам удалось уладить основные вопросы.
"Согласована дата боя и основные условия!!! Остались формальности... и будет махач", - сообщил спортсмен.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Солнце взорвало шоу "Маска" своим выступлением, заставив Олю Полякову визжать: "Это..."
Пасха-2021: сколько выходных ждет украинцев в этом году
Ушла из жизни известная советская актриса-красавица, ее помнят миллионы: "причина смерти…"
54-летняя Сумская засветила роскошное "гнездышко", в которое переехала с Борисюком: «Позолота, мрамор и…»
Бой пройдёт в Украине 19 июня этого года. Их поединок должен пройти на голых кулаках.
Стоит отметить, что Артем Лобов является товарищем и спарринг-партнером всемирно известного бойца смешанных единоборств Конора Макгергора.
Напомним, Усик потребовал бой с обидчиком Кличко: "Мы не собираемся уходить в сторону".
Как сообщала Politeka, Флойд Мейвезер возобновил карьеру: стал известен соперник легендарного чемпиона.
Ранее Сиренко высказался о бое с Усиком: "Это будет нелегкий путь".