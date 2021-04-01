Украинский боксер Денис Беринчик сообщил дату боя с ирландцем российского происхождения Артемом Лобовым

Как передает Politeka.net, подробностями предстоящего поединка спортсмен поделился на своей страничке в Instagram.

Украинец бросил вызов "Русскому молоту" Лобову сразу после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом 21 марта.

Всего за 10 дней сторонам удалось уладить основные вопросы.

"Согласована дата боя и основные условия!!! Остались формальности... и будет махач", - сообщил спортсмен.

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Бой пройдёт в Украине 19 июня этого года. Их поединок должен пройти на голых кулаках.

Стоит отметить, что Артем Лобов является товарищем и спарринг-партнером всемирно известного бойца смешанных единоборств Конора Макгергора.

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