Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес даже во время прогулки будет выглядеть смело и роскошно

Популярная исполнительница, которая летом отпразднует свое 52-летие, может похвастаться невероятными формами в самых открытых нарядах. Лопес привыкла ко вниманию фанатов и ради того, чтобы выглядеть на двадцать лет моложе, она очень много тренируется, а также ухаживает за собой.

Как можно заметить на фото, недавно представленных в сети Инстаграм поклонниками, в реальной жизни вне сцены Дженнифер выглядит иначе: она не носит яркую и открытую одежду, не ходит в откровенных нарядах и почти не красится. Предпочитая спортивные костюмы, даже так Лопес удается подчеркнуть достоинства.

Короткий топ и обтягивающие лосины не только не скрывают ее фигуру, но еще и выгодно делают на ней акцент. На фото можно заметить, будто на лице Лопес нет ни одной морщинки, ее кожа светится здоровьем и свежим румянцем.

«Достаточное и глубокое увлажнение – вот главный залог красивой и молодой кожи надолго, а алкоголь обезвоживает ее, делая морщины более заметными», - прокомментировала однажды Лопес, говоря о секретах своей красоты.

В свою очередь, поклонники Лопес с удовольствием рассматривают ее фото в соцсетях. Так, один из необычных снимков певицы появился на ее фан-странице в Инстаграм. Вместо традиционного гламурного интерьера на фото Дженнифер предстала на кухне.

«Сочная детка», «Я попрошу ее пообедать со мной и так одеться», «Вау, он бы точно обрадовался, если бы получил завтрак в постель вот так», «Снова нимфа парит, прокачалась к весне, расцвела», - написали фанаты Джей Ло.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".