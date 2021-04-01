Известная украинская актриса Ольга Сумская вернулась в свой родной город, чтобы подзарядиться энергией

Как передает Politeka.net, Ольга часто радует поклонников своими фото и видео, поражая красотой и неувядающей молодостью. В этот раз Сумская опубликовала серию фото, сделанных в Запорожье, куда она приехала со спектаклем. Несмотря на карантин, актрисе удается гастролировать по Украине со спектаклями.

Как оказалось, сама Сумская родом из Запорожья. Она съездила на Хортицу, прошлась к школе, в которой училась и насладилась прогулками по родному городу. Как призналась актриса, для нее Хортица – место силы.

«Привет, мое родное Запорожье! Я снова на Хортице! Подзарядилась силой Запорожской Сечи, успела побывать около моей школы номер 1 по ул.Школьная и возле моего прекрасного театра им. Магара! Это уже стало доброй традицией... Ностальгия... Душа просит, потому что это мое детство», - подписала фото звезда.

В комментариях актриса получила много отзывов.

«Очень красивая женщина!», «Красотка», «Ура!! Ждём с нетерпением», «Лучшая актриса в Украине», «Оля, какая же вы красивая женщина, восхищаюсь вами еще с детства», - пишут пользователи сети.

Напомним, что трагедия потрясла Ольгу Сумскую, Гарика Кричевского и других звезд, печальные подробности: "Прощай, Сашуля!".

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