Актриса Ольга Сумська повідомила про смерть відомого українського продюсера Олександра Сірого
Як повідомляє Politeka.net, актриса Ольга Сумська у своєму Facebook повідомила про смерть продюсера Олександра сірого і опублікувала його фотографії. У своєму пості артиста висловила глибоку скорботу від цієї звістки, а в коментарях співчуття і жалобу почали висловлювати інші українські знаменитості.
"Саша, як же так?! Друг наш дорогий. В це неможливо повірити! Спасибі тобі за дружбу, за все прекрасне, що було в нашому житті! Ніколи б не подумала, що буду писати ці слова. Це дуже боляче... Адже зовсім недавно ми обговорювали афішу нового спектаклю у тебе у Фрідомі, потім здзвонилися, і домовилися про зустріч після Феофанії. Але доля розпорядилася інакше. Прощай, Сашуля! Чудовий, добрий, світла людина! Висловлюємо найглибші співчуття близьким Олександра!",- написала Сумська, висловивши свій смуток.
Повідомляється, що здоров'я продюсера підкосив коронавірус, від якого Олександр лікувався в Київській лікарні Феофанія. Виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий не зміг впоратися з підступним вірусом і помер на 50-му році життя. Українські зірки почали висловлювати свої співчуття, у багатьох шок від новини про смерть продюсера.
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