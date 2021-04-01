Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила видом на прогулке в Нью-Йорке

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка регулярно публикует яркие снимки. Видно, что Соня целенаправленно устраивает фотосессии, чтобы было чем заполнять ленту Инстаграм. Для съемок Евдокименко тщательно продумывает лук. Она всегда выглядит очень стильно и элегантно.

Впрочем, свежий кадр произвел особое впечатление на поклонников звезды. Соня вышла на улицы Нью-Йорка в украинской вышиванке известного бренда. Таким образом София буквально показала, как скучает за родиной. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Красивая! Счастья, здоровья, любви, удачи», «Прелесть», «Красота», «Такая нежная», «Настоящая украинка», «Выглядишь превосходно», - пишут пользователи сети.

Как известно, Соне Евдокименко всего 19 лет. Она живет в США, хоть иногда и приезжает в Украину. Известно, что у девушки уже есть молодой человек, который может похвастаться отличным заработком.

Ранее Евдокименко похвасталась, что в Нью-Йорке наступила настоящая весна. На новом фото красотка предстала в стильном образе – на ней были белые укороченные брюки и светлая футболка, а на ногах белоснежные кроссовки.

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару в соблазнительном мини показала свою хищную натуру в ресторане: неожиданные кадры.

А еще Politeka писала, что 19-летняя внучка Ротару забыла надеть лифчик, приковав внимание к хрупкой фигуре: "Просто неземная красота!".

Также Politeka сообщала, что 19-летняя внучка Ротару в роскошном платье соблазняет мужчин на улицах Нью-Йорка: "Как всегда шикарна".