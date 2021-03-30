Юна онука артистки Софії Ротару Соня Євдокименко показала яскраві фото з прогулянки в Нью-Йорку

Як повідомляє Politeka.net, юна внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко - успішна блогерка і модель, яка підкорила світових дизайнерів і модні будинки. Красуня живе і вчиться в Нью-Йорку, вона активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими кадрами зі свого насиченого життя в американському мегаполісі.

Так, цього разу Соня показала чарівні кадри з прогулянки в Нью-Йорку, де вже справжня весна. На новому фото красуня відображена в цікавому місці, навколо неї безліч чоловіків і всі вони в захисних масках. А ось сама модель маску не одягла. Перед камерою вона з'явилася в короткій темній сукні з цікавим візерунком і об'ємними рукавами, а свій образ доповнила чорним колготками і високими чобітьми. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона кокетливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Spotted by @nyc.today". Шанувальники тут же почали обговорювати чарівні фото дівчини, захоплюючись її красою і засинаючи компліментами в коментарях до публікації. "Красуня", "Як завжди, шикарна", "Яка мила", "Соня, ти дуже красива", "Чарівна краса!", "Як картинка", - пишуть в коментарях до фото Соні.

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