Дети рассорившихся Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова удивили совместным появлением
Как известно, экс-супруги, прожившие вместе больше 10 лет, сейчас совсем не общаются и не поздравляют друг друга с праздниками. Не увидеть их на днях рождениях детей друг друга. Поэтому фото, которое недавно появилось в Сети действительно практически уникальное.
30 марта семья Аллы Пугачевой отпраздновала день рождения дочери Кристины Орбакайте в кругу родственников и ближайших друзей.
Филиппа Киркорова с детьми Мартином-Кристином и Аллой-Викторией на праздник тоже позвали, поскольку Орбакайте. В отличие от своей мамы, сохранила с ним хорошие отношения.
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Среди гостей также были дети Жасмин Мирон и Маргарита, дочка Игоря Николаева Вероника и другие.
Снимок звездной детворы на празднике активно комментируют в Сети.
«Гарик женится на Алле-Виктории!❤️Лиза выйдет замуж за Мартина!❤️И Будут все счастливы», «Какой глубокий и осмысленные взгляд у Лизы», «Красавица Виктория», «Мальчики какие уже взрослые», «Зайки красивые!❤ Люблю вас», «2 готовых принца и королевишны», «Клавдия расцветает🌷Скромную Аллу-Викторию красавицу закрыли», - пишут в комментариях.
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