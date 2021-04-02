Дети рассорившихся Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова удивили совместным появлением

Как известно, экс-супруги, прожившие вместе больше 10 лет, сейчас совсем не общаются и не поздравляют друг друга с праздниками. Не увидеть их на днях рождениях детей друг друга. Поэтому фото, которое недавно появилось в Сети действительно практически уникальное.

30 марта семья Аллы Пугачевой отпраздновала день рождения дочери Кристины Орбакайте в кругу родственников и ближайших друзей.

Филиппа Киркорова с детьми Мартином-Кристином и Аллой-Викторией на праздник тоже позвали, поскольку Орбакайте. В отличие от своей мамы, сохранила с ним хорошие отношения.

Среди гостей также были дети Жасмин Мирон и Маргарита, дочка Игоря Николаева Вероника и другие.

Снимок звездной детворы на празднике активно комментируют в Сети.

«Гарик женится на Алле-Виктории!❤️Лиза выйдет замуж за Мартина!❤️И Будут все счастливы», «Какой глубокий и осмысленные взгляд у Лизы», «Красавица Виктория», «Мальчики какие уже взрослые», «Зайки красивые!❤ Люблю вас», «2 готовых принца и королевишны», «Клавдия расцветает🌷Скромную Аллу-Викторию красавицу закрыли», - пишут в комментариях.

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