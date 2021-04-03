Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи многие годы считается эталоном красоты

Знаменитости сейчас 56 лет, передает Politeka.net. Она тщательно следит за своей внешностью и покоряет поклонников красотой.

К слову, красотка не "фанатеет" от пластической хирургии и не делает инъекции. Звезда лишь увлажняет и очищает кожу.

Красотка советует пить много воды, ведь, по ее мнению, жидкость улучшает эластичность и упругость кожи, а также придает сияние.

В своем Инстаграм артистка делает много постов с фотографиями, которые сделаны в разные промежутки времени. В этот раз звезда опубликовала черно-белый снимок.

Моника позировала в черном кружеве, которое держалось лишь на одном плече. Видно, как под тяжестью пышного бюста наряд натянулся.

Актриса распустила волосы и посмотрела куда-то вдаль, приоткрыв губы.

"Наслаждайтесь этими долгими выходными", - подписала снимок звезда.

За 15 минут публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"КОРОЛЕВА!", "❤️❤️ неподвластная времени красота 🔥🔥", "Такая красивая ❤️", "Вау очень красиво 😍😍😍😍😍😍😍", "Красивая ❤️ Потрясающая 😍", "Малена", "Одна из самых красивых женщин ❤️❤️❤️❤️❤️", "О, Боги 🤪🤪🤪🥰", "Как ты можешь быть такой красивой?", "Да ничего, она всегда остается самой красивой 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Моника Белллуччи - мать двоих дочерей, Девы и Леони. Первая уже стала моделью и в свои 16 лет пользуется популярностью у брендов.

Напомним, что Моника Беллуччи сверкнула сладкими местами в кружеве, лишив мужчин сна: «Афродита».

А еще Politeka писала, что страстная Моника Беллуччи сжала бюст, позволив налюбоваться пышными прелестями: «Лучший вид».

Также Politeka сообщала, что 56-летняя Моника Беллуччи сразила наповал формами в обтягивающем платье: "Чертовски горячо...".