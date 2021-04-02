Вокруг актера Павла Деревянко, который сыграл в фильме «Квартала 95» «Ржевский против Наполеона», вспыхнул скандал

Скандально известный кинорежиссер Никита Михалков заявил, что со своими доходами актер Деревянко не имеет никакого права жаловаться на жизнь в России, передает радио КП.

«Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка — 300 тысяч рублей (примерно 111 тысяч гривен) в съемочный день», — возмутился Михалков.

Деревянко, в свою очередь, заявил, что Михалков запутался в цифрах, но нужного эффекта достиг.

«Он не совсем корректно назвал сумму. Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно… Он немножко посеял зерно сомнений и раздор в людях. Он сказал: я не хочу никого обвинять, переходить на личности. Но назвал это. После чего на меня обрушился шквал просто», — заявил актер в интервью.

Деревянко добавил, что несмотря на это относится к Михалкову с уважением, как и раньше.

Отметим, скандал начался из-за того, что Деревянко публично поддержал политика Алексея Навального, записав соответсвующее видеообращение. Это не понравилось Михалкову, который и стал критиковать актера.

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