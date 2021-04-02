Известная актриса Ольга Сумская призналась, почему отношения между ней и сестрой Натальей в критично-напряженном состоянии

Как передает Politeka.net, на Youtube-канале "TalaVision" знаменитая актриса Ольга Сумская призналась, что не смогла сохранить с сестрой Натальей близкие отношения.

В интервью ольга не стала рассказывать главную причину, однако упомянула, что Наталья упрекает ее за то, что Ольга снимается в сериалах, которые продаются в Россию. По словам Ольги понятно, что не только это стало причиной раздора, но этот факт стал весомым в раздоре двух сестер-актрис.

Ольга заявляет, что не знает, кому в какую страну сериал уйдет, ведь она снимается в Украине, с украинскими режиссерами, и украинскими продюсерами. И не в ее компетентности знать, куда могут продать тот или иной сериал.

"Ты снимаешься в украинском кино, где есть украинские продюсеры, украинские актеры, и заезжие российские колеги-актеры. Ты можешь предугадать, что это будет в России? Когда я снималась в Крепостной, они громко кричали, что в Россию не продадут. И что? И вот, когда сегодня Крепостная уже третий сезон, они пригласили на главную роль актрису из России...", - рассказывает Ольга Сумская.

Ольга Сумская призналась, что скучает по сестре, однако ничего не захотела той сказать. Она заявила, что нет смысла что-то говорить человеку, к которому все равно не дойдет. Тогда ведущая спросила, почему? Ольга заявила, что знает "почему", но говорить не будет.

"Я все равно ее люблю, наше детство, то, как все это родилось в семье...", - заявила знаменитость. Ольга рассказала, что семья Сумских легендарная, ее родители, одни из самых талантливых актеров. Мама Ольги и Наташи, по словам актрисы, абстрагируется от проблем, она применяет ко всему чувство юмора.

"Я всегда с большим уважением отношусь к Наталке, как к одной из самых талантливых актрис в Украине. Ее опыт для меня всегда авторитет... А теплота к ней всегда теплится в моем сердце", - подытожила Сумская.

Поклонники с удовольствием послушали историю Ольги Сумской, и оставили множество комментариев актрисе. Фанаты похвалили актрису Ольгу за ее экспрессию, талант, прекрасное искреннее интервью.

Некоторые подчеркнули, что она невероятно талантлива и добра. Другие осудили за отсутствие ценностей.

"Красивая, ухоженная женщина талантливая пример для многих, и семья хорошая у них с Борисюком Позитив!", "Дуже приємно і цікаво було дивитися і слухати!!!", "Сумская действительно замечательный, добрый и открытый человек! Кто с ней один раз поговорит или посмотрит спектакль или кино - полюбит её на всегда!", - откликнулись поклонники Ольги.

"Актриса, яка публічно хоче всидіти на двух стільцях, привіт подружці Єгоровій", "Наталя-громадянка своєї держави, а її сестра-какаяразніца", "Так хто ж зізнається, що заробляння грошей стоїть трохи вище за якісь там громадсько-патріотичні та етичні принципи! Легше дурником прикинутись і казати:" а я не знала, або какая разніца, або мені сім'ю годувати треба" і т.д.", - написали критики.

Напомним, что 54-летняя Ольга Сумская погрелась на солнышке, показав настоящую женскую силу: «Душа просит…»

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