Студи "Квартал 95" расстроила поклонников шоу "Лига Смеха"

С 2015 года на одном из украинских телеканалов выходит шоу "Лига смеха", которое полюбилось зрителям, пишет Politeka.net. Благодаря эфирам некоторые участники прославились, и сейчас не сходят с экранов.

Шоу снималось на сцене в присутствии живых зрителей, однако в этом году ситуация сложилась не в лучшую сторону, поэтому шоу отменили. Об этом сообщили на странице "Квартал 95".

"Друзья, с 5 апреля в Киеве усиливаются карантинные ограничения, при которых проведение массовых мероприятий становится невозможным.

Поэтому, мы вынуждены сообщить, что концерт-съемка полуфинала Битвы Титанов "Лиги Смеха", которая была запланирована на 13 и 14 апреля, к сожалению, пройдет без зрителей.

Деньги за приобретенные билеты, конечно, будут возмещены. Чтобы вернуть средства, обратитесь, пожалуйста, по месту покупки", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Лысый теперь капусты не заработает", "Берегите и вы себя 🙏💖🙏", "Ибо недопандемия недоделанная рассвирепела 😂😂😂", "Это пи**ец и что делать теперь ...? 😂 Не переживем этой трагедии ... 😂😂😂" , - написали пользователи сети.

Отметим, ведущий "Лиги Смеха" с 2019 года - "кварталовец" Евгений Кошевой.

Напомним, с пятого апреля в Киеве усиливают карантин. В частности, проезд в наземном общественном транспорте и метро - только по спецпропускам.

Также в столице закрывают все школы и детские сады. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

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