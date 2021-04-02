Знаменитый муж Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес часто эпатирует публику своими выходками, в Сети появились кадры молодого исполнителя в юном возрасте

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм "Зірковий шлях" появились кадры, на которых сравнили молодого Владимира Дантеса с тем, которого все знают сейчас. Как оказалось, Владимир почти не изменился.

"Вечно молодой Владимир Дантес 10 лет назад и сейчас 💥. "Первое фото сделано, когда Владимир Дантес был в составе популярной группы. Второе - недавно, во время съемок нового клипа. Друзья, а какая песня артиста - ваша любимая? Делитесь в комментариях ⭐", - спросили в паблике.

На фото Владимир действительно мало чем отличается от прежнего юного себя. Немного серьезнее, немного больше татуировок на теле, но все те же кудрявые волосы до плеч, упрямый взгляд.

Поклонники вспомнили, что у группы "ДиО.Фильмы" было много песен цепляющих, чего не скажешь сейчас о творчестве Владимира.

Некоторые поклонники только и знают его, как мужа Дорофеевой, а ведь в былые времена Дантес пользовался широкой популярностью. На многих читателей "Зіркового шляху" нахлынули воспоминания, они написали:

"Все песни любимые, и в группе, и новые. А особенно голос, приятнейший тембр❤️💔❤️💎", "Может он и хороший как человек и человек. Но ничего мужественного в нем нет, он какой-то ... даже не знаю как правильнее сказать. типа "смазливий"", "Сейчас выглядит только круче🙌", "Повзрослел", "Периодически под настроение слушаю те песни из тех времён🤗 Все последние песни душевные, голос просто мурашки!)", "Его что в холодильнике сохраняли ?" - откликнулись поклонники.

Напомним, что Дорофеева зажгла с Монатиком прямо в машине, Дантес не выдержал: "Жалко, что у меня нет..."

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